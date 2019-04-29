Başkan Özcan Niksarlıları final maçına davet etti

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 2 Mayıs Perşembe günü Niksar Belediyespor ile Turhalspor futbol takımları arasında Tokat'ta oynanacak olan BAL ligine yükselme final maçı için tüm hemşerilerini maça davet etti.

Tokat Amatör Liginde şampiyon olan Niksar Belediyespor futbol takımı, yönetim ve teknik heyetini makamında kabul eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan tüm takımla gurur duyduğunu ve BAL Ligine yükseleceklerini belirterek; “Tokat amatör liginde şampiyon olduk büyük bir başarıya imza attık. İnşallah 2 Mayıs Perşembe günü saat 14:00'de Bölgesel Amatör lige çıkabilmek için Turhalspor ile Tokat'ımızı temsil etme noktasında playoff dediğimiz son bir final oynayacağız. Üç yıldır amatörde şampiyon oluyoruz ve inşallah o sene bu sene diyoruz ve Perşembe günü tüm Niksarlı hemşerilerimi kulübümüzü sporcularımızı desteklemek üzere Tokat'a bekliyorum. Taraftar desteğimizle birlikte hem yönetimimiz, hem hocamız hemde futbolcularımızın moral ve motivasyonlarının üst seviyede olmasıyla birlikte inşallah Perşembe günü 90 dakikanın sonunda sevinen Niksar ve Niksarlılar olur diye temenni ediyorum. Bölgesel amatörde Tokat'ı artık Niksar Belediyespor'un temsil etmesini istiyoruz. Hedeflerimiz bu noktada büyük ve bu büyük hedefleri gerçekleştirmek Tokat'ımızın özellikle futbolda spora katkı sunmak adına Niksar'ın da söz sahibi olmasını arzuluyoruz. İnanıyorum ki bu maçtan galip gelip, BAL Ligine yükseleceğiz, tüm hemşehrilerimizi bu önemli maça davet ediyorum” dedi.

Öte yandan Niksar Belediyespor ile Turhalspor arasında Tokat GOP Stadyumunda 2 Mayıs Perşembe günü saat 14:00 oynanacak olan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) yükselme final maçına taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.