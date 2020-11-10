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Başkan Özcan, şampiyon güreşçileri altın ile ödüllendirdi

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, şampiyon güreşçileri altın ile ödüllendirdi.


Dünya Şampiyonası öncesinde son viraj olan ve bu yıl Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvasında Serbest Stilde kilolarında altın madalya kazanan Niksarlı güreşçiler Fazlı Eryılmaz ile Erhan Yaylacı'yı Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan makamında kabul etti. Yaptıkları derecelerden ötürü sporcuları kutlayan Başkan Özcan, şampiyonları altınla ödüllendirdi.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan şampiyon güreşçileri tebrik ederek, “Ülkemiz bayrağını göndere çektiren Fazlı Eryılmaz ve Erhan Yaylacı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Her iki şampiyonumuz ülkemizi dünya şampiyonasında temsil edecekler. Kardeşlerimizi tekrardan tebrik ediyor, dünya şampiyonasında başarılar diliyorum. Niksar'ın Tokat'ın gururu oldular” dedi.


Şampiyon güreşçiler Fazlı Eryılmaz ve Erhan Yaylacı'ya ziyaretinde antrenörler Ali Ulusoy ve Burak Korkmaz ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Şahin eşlik etti.

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