Başkan Özcan; “Yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz”

Niksar Belediyesince, Niksar'ın çehresini değiştirecek projeler çerçevesinde yer alan atık su arıtma tesisleri hakkında inceleme ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Fransa'ya teknik gezi gerçekleştirildi.

Kelkit Havzası'nın korunması için birçok kurumla ortak çalışma yürüten Niksar Belediyesi, aynı zamanda uluslararası arenada yapılan çalışmaları da yakından takip ediyor. Bu çerçevesinde Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve beraberindeki teknik heyet, Fransa'da bulunan atık su arıtma tesisleri ile ilgili detaylı incelemelerde bulunmak ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla ülkeyi ziyaret etti.

Bütçesi Avrupa Birliği tarafından karşılanan ve Niksar Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi çerçevesinde düzenlenen teknik geziye, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve belediye bünyesinde projede görev alan teknik personeller katıldılar.

Öncelikle Paris kentinde görüşmelerde bulunan Niksar Belediyesi heyetine, Fransa atık su sistemleri ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Sunumda yapılan karşılıklı bilgi alışverişleri sayesinde Türkiye ve Fransa atık su arıtma sistemleri karşılaştırılarak, sistemlerin eksi ve artı yönleri değerlendirildi. Paris'in eski kanalizasyon sistemlerinin müzeye dönüştürülen bölümünü de ziyaret eden teknik heyet, geçmişten bu güne uzanan gelişmeleri değerlendirerek, personelin çalışma düzeni ve görevleri hakkında incelemeler yaptı.

Başkan Özcan teknik gezi hakkında açıklamalarda bulunarak; “Kelkit Havzamızla birlikte geleceğimizi korumak ve evlatlarımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmak adına Niksar Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa Birliği tarafından Fransa olarak belirlenen ve bütçesi karşılanan teknik gezimizi ekibimizle gerçekleştirdik. Gezi çerçevesinde Fransa'nın çeşitli kentlerinde yapılan Atıksu Arıtma Tesislerini gezerek; İleri arıtma sistemleri, çamur bertarafı, tarımda ve diğer sektörlerde kullanım alanları ile çıkan metan gazıyla hem enerji hem de sıcak su ve ısınma gibi üretimlerin yapılması konularında tecrübeler edinilmiştir. Aynı zamanda işletme giderleri, bütçeleme, finansal kayıtlar, personel giderleri gibi konularında geniş çerçevesinde sunumlar yapılmış ve soru/cevap şeklinde bilgiler pekiştirilmiştir” dedi.