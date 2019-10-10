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Başkan Özcan'dan bayrak çağrısı

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunarak evlere ve iş yerlerine bayrak asmalarını istedi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunarak evlere ve iş yerlerine bayrak asmalarını istedi.


Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından esnaflara Türk bayrağı dağıtımı yapıldı.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunarak evlere ve iş yerlerine bayrak asmalarını istedi. Belediye Başkanı Özdilek Özcan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Sınır ötesi Barış Pınarı Askeri Operasyonuna katılan tüm kahramanlarımıza destek olmak için yurttaşlarımızı evlerine ve iş yerlerine bayrak asmaya davet ediyorum. Asacağımız al bayraklarla Niksar'ımızı bir gelincik tarlasına dönüşsün ama hiçbir evladımızın ayağına taş değmesin! Bir bayrak da sen as! İktidarın baştan beri ısrarla sürdürdüğü Suriye politikalarının ülkemizin birlik ve beraberliğine zarar vermemesi, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün sürdürülmesi ve bu dava uğrunda göğsünü siper eden kahramanlarımıza destek olunması amacıyla vatandaşlarımızı evlerine ve işyerlerine bayrak asmaları için çağrıda bulunuyorum. Bu vesileyle, yurttaşlarımıza "Bir Bayrak da Sen As!" kampanyasına verecekleri destekten dolayı şimdiden şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın çağrısının ardından belediye zabıta ekipleri ilçe esnafına bayrak dağıtımı yaptılar. Esnaf ve vatandaşlar evlerini ve işyerlerini bayraklarla donattılar.

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