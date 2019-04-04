Başkan Sargın, görevine başladı

Tokat'ın Zile ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP'li Şükrü Sargın mazbatasını alarak görevine başladı.

Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Zile ilçesinde yüzde 37.61 oy alarak belediye başkanı seçilen CHP'li Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, asil ve yedek belediye meclis üyeleri ile beraber Zile Adalet Sarayında mazbatasını aldı. Adliye önünde bekleyen vatandaşlarla birlikte belediye hizmet binasına yürüyen Sargın, burada bir konuşma yaptı. Eski Belediye Başkanı Lütfi Vidinel'den mührü teslim alan Sargın, makamında tebrikleri kabul etti. Seçimlerin demokratik bir yarış olduğunu ifade eden Sargın, “Bu süreci kimseyi kırmadan, incitmeden, rahatsız etmeden, sakin bir şekilde sürdürmeye gayret gösterdim. Asla diğer adayların şahsiyetine, özeline girmeden, gıybet ve iftiradan kaçınarak seviyeli bir politika yürüttük. Çünkü o arkadaşlarımızla yine her zaman yüz yüze bakacağız. Özellikle yüksek sesli anonslar, afiş, pankart, baskılı materyallerle hem israftan kaçınmaya, hem de ses ve görüntü kirliliği oluşturmamaya çalıştık” dedi

“Şeffaf belediyecilik yapacağız”

Başkan Sargın, sorumluluğunun bilincinde çalışmalarına başlayacağına dikkat çekerek, “Desteğinizle verdiğiniz sorumluluğunun, yükün altında ezilmemek için çalışıp şeffaf bir belediyecilik yapacağız inşallah. Asla bize oy veren vermeyen ayrımı yapmadan, adaletli, kamu kaynaklarını tasarruflu kullanarak, kul hakkına riayet ederek, ata yadigarımız, bugünkü halini hak etmeyen Zile'mizi yaşanabilir kimlikli bir hüviyete kavuşturacağız. Bu göreve talip olmamda ki en büyük neden bir vebal korkusuydu. Doğduğumuz büyüdüğümüz ekmeğini yediğimiz, karakterimizi şekillendiren bu güzel vatan parçasına hizmet etmeyi bir vebal bir borç bildim. Belediyenin içinde bulunduğu borç yükü ile bu göreve talip olmak çok akıl işi gelmeyebilir. Biz vebalden kurtulmak için taşın altına elimizi koyduk. İlk önce yüce Yaratana sonra size güvendim. Niyetimiz halis inşallah sonuçta hayırlı olur.” şeklinde konuştu.

Başkan Sargın, iki dönem görev yapan eski Belediye Başkanı Lütfi Vidinel'e hizmetlerinden dolayı günün asına teşekkür plaketi takdim ederken, vatandaşlara belediye binası önünde helva ikram edildi.