Başkan Sargın, mesire alanını ücretsiz halka açtı

Tokat'ın Zile ilçesinde bağ kültürünü yaşatma amacı ile belediyeye ait 10 bin metrekarelik bağı mesire amaçlı ücretsiz olarak halka açıldı.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Belediye Bağında piknik yapan gençlerin bağa girişlerin ücretsiz yapılması taleplerini geri çevirmedi. Belediye bağına girişlerin artık para almayacaklarını ifade eden Başkan Sargın, Zile'de bağın bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekerek, “Bağsız bir Zile düşünülemez. Zile'de biz meyve bahçelerine de bağ diyoruz. Her Zilelinin mutlaka bir bağı vardır. İlkbahardan itibaren Zileliler sayfiye amaçlı bağlarına çekilirler. Dışarıdan atanan memur, doktor, üniversite öğrencilerinin mahrum kalmaması için bugünden itibaren Belediye Bağımızı hemşehrilerimizin hizmetine ücretsiz olarak açtık. Burası sosyal bir ihtiyacı gidereceği kanaatindeyim. Sosyal belediyecilik gereği sadece belediyenin kullanımında olan Kültür Evi Cennet bahçemiz ve diğer sosyal alanları da ücretsiz olarak hemşehrilerimizin hizmetine açacağız” dedi.

Belediye bağında gençlerle halay çeken Başkan Sargın bağdaki tüm kamelya ve masaları gezerek halkın taleplerini dinledi.