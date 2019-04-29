Başkan Sargın'dan kamp yapan öğrencilere ziyaret

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin Zile Belediye Bağında gerçekleştirmiş oldukları kampa katılan Başkan Sargın, öğrencilerin sorunlarını hakkında bilgi aldı. Öğrencileri Zile Belediye Bağı'nda ağırlamaktan çok memnun olduklarını belirten Başkan Sargın “İlkbaharın gelmesiyle birlikte Zile de renkler ve hayat her geçen gün daha da canlanmaya başladı, haliyle çeşitli nedenlerle Zile'ye gelen ziyaretçi sayımızda artırıyor. Türkiye'nin farklı noktalarından Zile'ye okumaya gelmiş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda eğitim gören öğrenci grubumuz 2 gün boyunca Zile Belediye Bağında kamp yaptılar. Bizde kendileri ile bir araya gelerek sorunlarını ve isteklerini dinleme fırsatı bulduk. Gençlerin bakış açıları bizim çok önemli. Öğrencilerimizin düşüncelerini ve bakış açılarını dinlemek bundan sonraki çalışmalarımızda katkısı olacağına inanıyorum. Belki çoğu ilk defa Zile'ye geldi ama şehrimizin güzellikleri hafızalarında yer edindi, bu güzellikleri eminim gittikleri her yerde anlatacaklardır. Bu tür organizasyonlarda bizim amacımız daha fazla yerli ve yabancı turiste ulaşmak, daha çok turist çekmek, bu vesileyle okul yönetimi ve hocalarına teşekkür ediyorum, öğrenci arkadaşlarımıza da hayat boyu başarılar diliyorum” dedi.