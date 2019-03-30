Başkan Yıldırım: "5 yıldır iftira ve yalanlarla mücadele ettik"

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, 5 yıldır iftira ve yalanlarla mücadele ettiklerini belirterek,“Siz ne yaparsanız yapın biz 5 yıldır buralara zaten nice iftiraları, nice yalanları, nice fitneleri nice kumpasları yarıp geldik" dedi

Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım son mahalle mitingini Mimar Sinan Mahallesinde gerçekleştirdi. Mitinge 22, 23, 24 ve 26. dönem Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Oğuzhan Önal, belediye meclis üyesi adayları ve binlerce vatandaş katıldı. 5 yıldır iftira ve yalanlarla mücadele ettiklerini belirten Başkan Yıldırım,“Siz ne yaparsanız yapın biz 5 yıldır buralara zaten nice iftiraları, nice yalanları, nice fitneleri nice kumpasları yarıp geldik. Biz antrenmanlıyız topunuz gelin. Neyle geliyorsanız onla gelin. Gelin bekliyoruz. Bizim ustamız Recep Tayyip Erdoğan. Biz onun yolundan gidiyoruz. O ne çile çekti. Ama dik durdu. Bizde çilemize razıyız. Allah'tan gelmiyor mu? Çilemizi çekeriz. Ama bunlara boyun eğer miyiz biz. Bunlara pirim verir miyiz biz? Niye biliyor musunuz? Çünkü siz varsınız. Bizim yanımızda siz varsınız siz. Bu millet var” dedi.

MHP'nin adayı Ertuğrul Karagöl'e yaptığı meydan çağrısına yanıt gelmediğini belirten Başkan Yıldırım “Erbaa'yı yönetmeye değil, yönettirmeye talip olanlar hakkımızda dedikodu yapıyorlar. Yalan mı? Yalanların bini bin para. İftiraların bini bin para. Biz yeri geldi cevap verdik ama sonra ne dedik ya kardeşim sizde yalan bitmiyor biz her yalanınıza cevap verecek değiliz. Gel buyur arşivlerimiz açık, sana açalım kimi istersen gönder incelet. İncele. Hatta mutmain olmazsan gel meydana sen sor ben anlatayım dedim. Ses yok. Ses yok çünkü niyetleri doğruyu öğrenmek değil. Niyetleri üzüm yemek değil. Bağcıyı dövmek istiyorlar. Erbaa'yı cezalandırmak istiyorlar. 2014'te siz bizi 20 yıllık saltanatımızdan ettiniz, 20 yıllık sultanlıktan ettiniz sizi cezalandıracağız diyorlar. Erbaa'yı cezalandırmak için bize saldırıyorlar. Hakaretin bini bin para. Seçilmiş bir belediye başkanına hakaret etmedim. 5 yıldır Ahmet Yenihan'a hakaret ettiğimi duydunuz mu? Duyamazsınız inancım müsaade etmez. Annemden aldığım edep müsaade etmez" diye konuştu.

Mitingin ardından Başkan Yıldırım ve alana gelen vatandaşlar parti binasına kadar yürüdü.