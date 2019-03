Başkan Yıldırım: “Erbaa'nın birliği her makamdan önemlidir”

Erbaa'nın birliği her makamdan önemlidir. Erbaa'nın birliği herkesten önemlidir” dedi.

Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı Hüseyin Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Gazi Paşa Mahallesi'nde miting düzenledi. Mitinge Başkan Yıldırım ile birlikte belediye meclis üyesi adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Başkan Yıldırım, “Bu memleket bizim. Bu memleketi ayrıştırmadık, ayrıştırmayacağız. Erbaa'nın birliği her makamdan önemlidir. Erbaa'nın birliği herkesten önemlidir. Makam uğruna, hırs uğruna bir gelecek uğruna Erbaa'nın birliği terk edilebilir mi? Erbaa'nın birliği feda edilebilir mi? Ayrıştırmaya çalışanlara inat birleştirdik. Geçmişte hem siyaset olarak hem hizmet olarak ayrıştıranlara inat biz Erbaa'da hizmette de, siyasette de hep birleştirici olduk. Hiç kimseyi ayrıştırmadık. Hiç kimsenin kimliğini sormadık. Hiç kimsenin oy pusulasına bakmadık. Beyaz Masayı arayıp hizmet isteyeni biz bir mahalle başkanına soralım demedik. Ama geçmiş dönemlerde bunlar yapılmadı mı? AK Parti bayrağı asılı olan evin önünde kaldırımlar sökülmedi mi? Söküldü değil mi? Bize oy vermedi diye hizmet gitmeyen mahalleler yok muydu Erbaa'da. Vardı. Ama bu 5 yıllık dönemde oy versin vermesin herkesin hizmeti görüldü. Oy vermiş, vermemiş herkes bağrımıza basıldı. Oy vermiş, vermemiş her mahalleye hizmet götürüldü. Götürmeye de devam edeceğiz. Çünkü Erbaa bizim dünümüz, Erbaa bizim bu günümüz. Erbaa bizim yarınımız Erbaa bizim her şeyimiz. Erbaa'nın birliği beraberliği her şeyden önemli. Erbaa'ya bir çivi çakan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Başkan Yıldırım, “31 Mart'ta AK belediyeciliğin devam edeceğini, Hüseyin Yıldırım ve ekibinin devam edeceğini gördüler. Net olarak gördüler artık daha sert bir şekilde iftiraları, artık daha sert bir şekilde yalanlarıyla karşımıza çıkacaklar. Hazır olun. Gerek sosyal medyada ev gezilerinde fısıltı gazetesi olarak birçok yalanla birçok iftirayla, birçok fitneyle, fesatla karşımıza çıkacaklar. Şaşırdık mı? Hayır. Her dönem yaparlar. Ben samimi olarak Milliyetçi Hareket Partisine oy verenlerden bahsetmiyorum. Ülkücü kardeşlerimden asla bahsetmiyorum. Benim onlara sözüm yok onlar samimiler. İnandıkları kişiye oy vermek istiyorlar. Bunlar saygımız var. Ama inandıkları kişi maalesef yönetilecek bir kişi. Yönetecek bir kişi asla değil” diye konuştu.

Başkan Yıldırım, mitingin ardından alana gelenler parti binasına kadar yürüdü.