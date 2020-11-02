Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir sosyal tesiste açık havada düzenlenen toplantı mahalle muhtarları katılımı ile yapıldı. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Avşar ile belediye meclis üyeleri katıldığı toplantı sohbet havasında geçti. Programda konuşma yapan Başkan Yılmaz, İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Ülke olarak korona virüs ve yaşanan doğal afetler nedeni ile zor bir süreçten geçtiğimizi dile getiren Başkan Yılmaz, birlik ve beraberlikle bu sürecin atlatılacağına inandığını sözlerine ekledi.