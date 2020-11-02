İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, mahalle muhtarları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.


Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir sosyal tesiste açık havada düzenlenen toplantı mahalle muhtarları katılımı ile yapıldı. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Avşar ile belediye meclis üyeleri katıldığı toplantı sohbet havasında geçti. Programda konuşma yapan Başkan Yılmaz, İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Ülke olarak korona virüs ve yaşanan doğal afetler nedeni ile zor bir süreçten geçtiğimizi dile getiren Başkan Yılmaz, birlik ve beraberlikle bu sürecin atlatılacağına inandığını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.