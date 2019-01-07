Başkent'te Zile için buluştular

Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (BAŞTEK)tarafından Ankara'da 1. Zile Kültür ve Turizm Çalıştayı düzenlendi.

Sincan Kültür Evi'nde düzenlenen çalıştayda kentteki turizm sorunları masaya yatırıldı, çözüm önerileri ortaya koyuldu. Ankara Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirilen çalıştayda ILRSA Başkanı, Avrupa Üroloji BOARD Üyesi Prof. Dr. Yaşar Özgök moderatörlüğünde düzenlenen çalıştaya Başkent Tokatlılar (BAŞTEK) Başkanı İbrahim Ocak, Zile Belediye Başkanı Lütfü Vidinel, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Duman da katıldı. ‘Yaşanabilir bir Zile' sloganıyla düzenlenen oturumlarda katılımcılar, Tarihi Miras ve Zile Kültürü, Kalkınma Projeleri ve Zile Turizmi gibi başlıklarda kısa ve uzun vadede Tokat için yapılabilecekler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

ILRSA Başkanı, Avrupa Üroloji BOARD Üyesi Prof. Dr. Yaşar Özgök, Tokat'ın keşfedilmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, “Tokat'ın ilçelerinden başlayıp, Tokat'a doğru hareket edeceğiz. STK oluşumu turizm ve kültürde Tokat'ı tanıtmaya çalışacağız. Bunda da ilk basamağımız Zile. Zile, ‘Veni Vici Vici' sözlerinin söylendiği, 7000 yıllık bir geçmişi olan bir ilçe ama daha tarih burada keşfedilmemiş. Burada amacımız bir çalıştay oluşturup bu tarihi ortaya çıkarmak. Aynı zamanda turizm şirketleri ile Karadeniz turizmine katmayı düşünüyoruz. Bilim adamları, sanayiciler, iş adamları, diğer ilçelerin belediye başkanlarıyla beraber ortak hareket ediyoruz. Bizim buradaki amacımız sadece önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. Bu oluşumda hiçbir siyasi çalışma olmayıp, Tokat'ı Zile'yi sevenleri herkesi bir araya getirdik” diye konuştu.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Akademisyenlerden bizi biz yapan değerlerin ortaya çıkarılmasını isteyerek, “Zile turizme Tokat'ın giriş kapısıdır. Bu kapıyı kapatırsak Tokat kaybeder. Hedef kitlemiz Amasya'dır. Zile - Amasya arası yolun yapılması için gayretle çalışıyoruz. Amasya'dan gelen misafirleri Tokat üzerinden Doğu Karadeniz'e yolcu edeceğiz. Valiliğimizin destekleriyle Halk Eğitim Merkezimizi fabrika gibi yaptık. Zile'de çıkan taşlardan 28 farklı süs eşyası üretimi yapıyoruz. ‘Veni Vidi Vici' sözlerinin tescili Zile Belediyesi tarafından alındı. TRT tarafından yapılan Sıraç Belgeseli, Zile kültür sanat dergisi, Tarihi mekanların restorasyonları, yakında yapılacak olan kent müzesi, Ödül aldığımız ‘Amasya Caddesi Sokak Sağlıklaştırması' projesi Zile turizmi açısından önemli çalışmalarımızdır. Burada yapılan her ifade bizim için bir ışıktır" şeklinde konuştu.