İhlas Haber Ajansı

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Bayram dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Tokat’ta bayram dönüşü meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta bayram dönüşü meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Temirağa mevkiinde meydana geldi. Bayram tatili sonrasında Sivas'ın Suşehri ilçesinden İstanbul'a giden Özkan Arslan (42) idaresindeki 34 HG 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde sulama kanalına devrildi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 12 yaşındaki Esmanur Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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