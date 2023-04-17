Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni ve Beslenme uzmanı Esra Koçak, Ramazan Bayramı'nda çocukların beslenmesine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Koçak, çocukların aşırı şeker tüketiminde dişlerin çürümesinin yanı sıra mide ve bağırsakları da olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Koçak, "Bayramda özellikle çocukların beslenmesine dikkat etmekte fayda var. Aşırı şeker tüketimine bağlı olarak ağız diş sağlığı olumsuz etkilenecek aynı zamanda mide ve bağırsak hassasiyetleri de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle çocuklara tamamen yasaklamadan sınırlı miktarda şeker tüketimine izin verilebilir" dedi.

"Sınırlı miktarda şeker tüketimine izin verilebilir"

Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni ve Beslenme uzmanı Esra Koçak, bayramda çocukların beslenmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Ramazan Bayramı toplumumuzda manevi öneme sahip olan bir bayramdır. Bu bayramın en önemli özelliği tüm ailenin bir arada olduğu sofraların kurulmasıdır. Ev yapımı baklavalar tatlılar börekler bayrama özel pişen yemekler şekerler çikolatalar bunların fazla tüketimiyle beraber kilo alımı söz konusu olabilir. Bayram da nasıl beslenmeliyiz; özellikle şerbetli yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar meyveli tatlıları tercih edilmelidir. Kızartılmış yiyecekler yerine daha sağlıklı pişirme yöntemleri olan fırında haşlama ızgara tercih edilmelidir. Sıvı alımımıza dikkat etmeliyiz fazla çay kahve tüketiminden kaçınmalıyız. Bayramlaşma da yakın mesafeyi yürüyerek gitmekte faydalı olacaktır. Bayramda özellikle çocukların beslenmesine dikkat etmekte fayda var. Aşırı şeker tüketimine bağlı olarak ağız diş sağlığı olumsuz etkilenecek aynı zamanda mide ve bağırsak hassasiyetleri de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle çocuklara tamamen yasaklamadan sınırlı miktarda şeker tüketimine izin verilebilir. Bayram öncesinde de aşırı şeker tüketiminin sağlığa olumsuz etkileri anlatılabilir" ifadelerini kullandı.