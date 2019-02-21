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Baz istasyonunda sabotaj gibi hırsızlık

Tokat’ın Zile ilçesinde cep telefonu operatörlerine ait ortak baz istasyonundaki aküleri çalan 4 kişi yakalandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde cep telefonu operatörlerine ait ortak baz istasyonundaki aküleri çalan 4 kişi yakalandı. Olaya karışan şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Zile ilçesinde cep telefonu operatörlerine ait ortak baz istasyonlarının enerjisini besleyen aküler çalındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iletişimi sekteye uğratan, yatırım maliyeti 50 bin lira olan aküleri çalan 4 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler ilk ifadelerinin ardından Zile adliyesine sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin ardından 4 şüpheliden 1'isinin tutuklanarak Zile M tipi kapalı cezaevine gönderildiği öğrenilirken, ele geçirilen aküler firma yetkililerine teslim edildi.

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