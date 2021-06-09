Behzat Bulvarı rengarenk olacak

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çekenli İş Merkezi ile Niksar Yolu Kavşağına arasında kalan bölümde ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehrin birçok noktasında ekiplerin eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Eroğlu, Behzat Bulvarının şehrin en uzun ve önemli ikinci bulvarı olduğunu belirterek, “Bulvarımızda kısım kısım çalışmalarımızı yapıyoruz. İlk olarak Çekenli İş Merkezi'nden başlayarak, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bölgesine kadar olan kısımda peyzaj, korkuluk ve ışıklandırma çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi ise Çekenli İş Merkezi'nden başlamak üzere, Niksar Yolu kavşağına kadar olan toplamda bin 200 metrelik alanda korkuluk çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir yandan peyzaj, çiçeklendirme ve korkuluk çalışmalarımız devam ederken bir yandan da yeni teknoloji ışıklandırmalarla bulvarımıza ayrı bir görsellik katacağız.” dedi.