Belediye bandosundan mini konser

Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı kapsamında Tokat'a gelen yerli ve yabancı katılıcılar tarihi mekanları gezdi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından karşılanan katılımcılara belediye bando takımı mini bir konser verdi. İzleyiciler arasında yer alan Hollanda'nın Amsterdam şehrinden Şef Roy Voogd Tokat Belediye Bandosu'na kısa bir süreliğine şeflik yaptı. Kültürel etkinlikte katılımcılar farklı bir gün geçirdi.