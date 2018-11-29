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Belediye Başkan Yılmaz Bekler'in Esnaf Ziyaretleri devam ediyor

Turhal ilçesindeki esnaf ve iş adamalarına ziyarette bulunan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler Yavuz Selim Mahallesi, Çarşı esnafını ziyaret etti.


Başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu bir ekip ile esnafları ziyaret eden Bekler , esnafların sorunlarını da dinledi. Bu haftayı esnaf ziyaretine ayırarak Çarşamba pazarını ve çarşıdaki bütün iş yerlerini tek tek gezen Başkan Bekler , esnafa hayırlı işler dileyip, samimi sohbetler de bulundu. Bir kıraathaneye giderek halkla da çay içip sohbet den başkan Bekler , belediyenin çalışmaları hakkında halka bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Bekler “ Turhal ve Turhallıyı en iyi konuma getirme çalışması ve çabası içindeyiz. Bize düşen görev neyse onu yerine getirmeye hazırız. Yeter ki esnafımızın işi iyi olsun halkımızın yüzü gülsün” dedi.


Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu söyleyen Bekler, sorunları yerinde görmek, ortak bir akılla sorunları çözmek, belediyenin çalışmalarını halka anlatmak, partili, partisiz ayrım yapmadan esnafları dolaşarak şehrin sorunlarını dinleyeceklerini ve projelerini halkla paylaşacaklarını, sadece seçim öncesi değil her gün çeşitli geziler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını belirten Başkan Bekler “halkın ve esnafın yanlarında olduğumuzu bilmesi çok önemli” şeklinde açıklamada bulundu.


Belediyenin yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını ve Belediye Başkanı Yılmaz Beklerin, sık sık esnafları ziyaret edip, sorunlarını dinlemesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen esnaflar başkana olan sevgilerini dile getirdiler.

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