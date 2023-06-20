Belediye başkanı ekiplerle birlikte sahaya indi

Turhal'da 40 dakika etkili olan sağanak yağış şehrin çeşitli bölgelerinde su birikintilerine neden olurken bazı evlerin alt katlarında su baskınlarına neden oldu.

Turhal da etkili olan sağanak yağışın ardından Turhal Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İtfaiye ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla birlikte oluşan olumsuz durumların önüne geçildi. Öte yandan Belediye ekipleri şehrin yüksek kesimlerinde dağlardan su ile birlikte gelen toprak ve taş birikintilerini yoldan temizleme çalışmalarını sürdürürken Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ekiplerle beraber sahaya inerek çalışmaları yürüttü.

"Kanalizasyon ve itfaiye ekiplerimizle sahadayız"

Ekiplerle birlikte sahada çalışma yapan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Son yarım saatte şehrimiz ciddi bir yağış aldı. Tribleksler bölgemizde bahçelere ve yollara yayılan, bizi zor durumda bırakan bir durumla karşı karşıyayız ama Fen İşleri, TUSKİ kanalizasyon ve itfaiye ekiplerimizle sahadayız. Durumu kontrol altına aldık. Herhangi bir can kaybı ve mal kaybı buna sebebiyet vermedik. Elhamdulillah, çok büyük geçmiş olsun." Dedi.