Belediye başkanı Özcan, "Yaşanabilir bir Niksar bırakmak istiyoruz" dedi

Niksar Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile Niksar daha temiz bir çehreye kavuşuyor. Kelkit Havzası'nın korunması için birçok kurumla ortak çalışma yürüten Niksar Belediyesi, uluslararası arena ile yerel bazda yapılan çalışmaları da yakından takip ediyor. Bu çerçevede Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve beraberindeki teknik heyet, Manisa'da bulunan atık su arıtma tesisleri ile ilgili detaylı incelemelerde bulunmak ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret ettiler. Bütçesi Avrupa Birliği tarafından karşılanan ve Niksar Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında düzenlenen teknik geziye, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve belediye bünyesinde projede görev alan teknik personel katıldılar.

"Geleceğimize sağlıklı ve yaşanabilir bir Niksar bırakmak istiyoruz"

Gelecek nesiller için yaşanabilir bir Niksar bırakmayı hedeflediklerini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, “Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz arıtma tesisi ve kanalizasyon hattı projelerimiz var. Arıtma tesisimiz birkaç ay içerisinde faaliyete geçecek. Ama öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin deneyimlerinden faydalanmak istedik. Bu istikâmette bir hafta sürecek olan etkinliğimizin ilk gününe Manisa'dan başladık. Gökhan Bey ve ekibi Manisa merkezde bulunan atık su arıtma tesisinin tüm ünitelerini tek tek gezdirdi. Deneyimlerinden faydalandık. İnşallah elde ettiğimiz deneyimle, Niksar'ımızda faaliyete geçecek olan tesisimizi en iyi şekilde hizmete açıp, geleceğimize sağlıklı ve yaşanabilir bir Niksar bırakmak istiyoruz. Manisa başlangıcı benim ve teknik ekibim için çok kıymetliydi. Başarılı bir teknik gezi oldu. Daha önce Fransa'da atıksu arıtma tesisi gezmiştik ama Manisa'mızda gülen yüz, tatlı dil, sempati ve samimiyetle karşılandık. Böyle bir fırsatı verdiği için çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün beye ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Gediz Nehri'ne deşarj edilme sürecini paylaştık"

Manisa Atık Su Artırma tesisi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde hayata geçirdiğimiz Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizi başarılı bir şekilde işletmeye devam ediyoruz. Niksar Belediye Başkanımız ve yanında gelen heyet ile birlikte bugün de Manisa merkezin doğu ve batı kollektöründen gelen atık suların tesisimizde arıtılarak Gediz Nehri'ne deşarj edilme sürecini paylaştık. Ziyaretleri için Özcan ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.