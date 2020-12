Belediye borçlarının yapılandırmasında son 3 gün

Belediyelere olan borçlarda yapılandırmasında son 3 güne girilirken, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 471 kişi yapılandırmadan faydalandı.

Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun gereği belediyelere olan borçlarda yapılandırma fırsatı devam ediyor. 31 Aralık'ta sona erecek yapılandırma fırsatından bugüne kadar Reşadiye Belediyesine 471 kişi başvuru yaparak borcunu yapılandırdı. Mükelleflerin 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi borcunu kapsayacak ödemeleri peşin yapılması halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı silineceği bildirildi. Mükellef vatandaşların su borcu, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgal harcı, eğlence vergisi, asfalt katılım payı, ecrimisil ve dava konusu olan borçları yasa gereği faizi ve cezaları silinerek, 6-9-12-18 eşit taksite kadar ödeyebileceği kaydedildi. Mükellef sayısı 12 bin 322 kişi olan Reşadiye Belediyesinde yapılandırılan toplam miktar 1 milyon 58 bin 298 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Reşadiye Belediye başkanı Mustafa Yılmaz, mükelleflerimizin kalan son 3 günü değerlendirerek, devletin sağladığı bu imkandan yararlanmalarını arzu ettiklerini ifade ederek “Bu tür yapılandırmalar her zaman olmuyor. Reşadiye Belediyesi olarak, mükelleflerimizin bu yapılanmayı en iyi şekilde değerlendirerek borçlarını bir an önce ödemelerini bekliyoruz. Yapılandırma için gelen her vatandaşımıza elimizden gelen her türlü kolaylığı sağlıyoruz” dedi. Başkan Yılmaz, yapılandırma süreci sonrasında borcu kalan vatandaşların ödemesi noktasında takipçileri olacaklarını belirterek, “Bu konuda hiç bir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Gerekirse borcu olan vatandaşlarımızın isimlerini açıklayacağız. Vatandaşlarımız hem kendilerini, hemde Belediyemizi düşünerek kalan 3 günü değerlendirerek yapılandırma işlemini yapsınlar”