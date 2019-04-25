Belediye Plevne'de şampiyonluk sözü tutuldu

Tokat'ta bir çok branşta elde ettiği başarılarla dikkat çeken Belediye Plevnespor, masa tenisinde şampiyon olarak 2. lige yükseldi.

2018-2019 Sezonu Erkekler 3. Liginde mücadele eden Tokat Belediye Plevnespor Kulübü Muğla'da gerçekleştirilen Play-Off karşılaşmalarında 7 maçtan 5'inde sahadan galip ayrılarak Ligi 25 Puanla zirvede tamamladı. Sezon başında şampiyonluk sözü veren takım, bu sözünü tutarak 2.Lige yükseldi. Takımın hem antrenörü hem de sporcusu olan Murat Güven yaptığı açıklamada: "Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü masa tenisi takımı olarak üç sezondur mücadele ettiğimiz Erkekler 3. Ligini bu sezon istediğimiz ve arzuladığımız bir şekilde bitirerek sezon sonunda Şampiyon olduk. Bizlere her konuda destek olan ve büyük güç veren Tokat Belediye Başkanımız Av. Eyüp Eroğlu'na, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar'a, Kulüp As Başkanımız İsmet Yiğit'e, Şube Başkanımız Abdullah Gürbüz'e, Kulüp Menajerimiz Abdullah Mert'e, sponsorumuza, özverili bir şekilde çalışan sporcularımıza ve bizlere destek olan taraftarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.