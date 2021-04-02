Belediyeden esnafa pandemi desteği

Turhal Belediye Meclisi Nisan ayı belediye meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçe minibüs durakları çıkış ücreti ile pazar yerlerinden 30 Haziran'a kadar ücret alınmamasına karar verildi. Başkan Bekler, pandemi sürecinde esnafın her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Bu süreçte bir yandan da esnafımıza destek olmak amacıyla Belediye Meclisimizde kararlar alıyoruz. Nisan ayı belediye meclis toplantımızda; Tokat-Turhal minibüs durağı ile Tokat-Zile minibüs duraklarından 30 Haziran 2021 tarihine kadar çıkış ücretlerinin alınmamasına ve yine kapalı pazar yerimizden, cumartesi pazarı ve cuma pazarı yerlerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar ücret alınmamasına oy birliğiyle karar verdik. Turhal Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Meclis toplantısında aldığımız kararların, Turhal'ımıza, esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Bekler ayrıca Pandemi sürecinde vatandaşlara 60 bin maske, 3 bin litre el dezenfektanı dağıttıklarını sözlerine ekledi.