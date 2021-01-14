Belediyeden kısıtlama günlerinde online yarışma

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından kısıtlama sürecinde evlerinde sıkılan vatandaşlar için bilgi yarışması düzenliyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, korona virüsü salgınından kaynaklanan kısıtlama günlerinde her cumartesi ve pazar günleri online bilgi yarışması düzenlemeye başladıklarını kaydetti. Genel kültür ağırlıklı yaptıkları yarışmada aynı zamanda Erbaa ile ilgili soruların yer aldığını belirten Başkan Karagöl, “Online bilgi yarışmasına her yaş grubundan hemşerilerimiz katılabiliyorlar. Herhangi bir kısıtlama ve sınırlama yok. Hemşerilerimiz hem bilgisayar ve hem de cep telefonu ile mobil uygulama üzerinden online bilgi yarışmasına katılabiliyorlar. Online bilgi yarışmasını planlarken ki amacımız sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde hemşerilerimizin evde ki yaşamlarına biraz heyecan katıp eğlenmelerini sağlamaktı. Umarım amacımıza da ulaşmışızdır” dedi.