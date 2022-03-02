Belediyeden Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Tokat'ın Turhal ilçesinde bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan, ücretsiz hizmet verecek olan Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı.

Turhal Belediyesi tarafından hizmet vermeye başlayan merkezde depresyon, aile içi iletişim problemleri, çocukluk korkuları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ebeveynlik davranışları, çocuklarda kardeş kıskançlığı, ergenlik dönemi problemleri gibi rahatsızlık oluşturan durumların çözümlenebilmesi amaçlanıyor. Ücretsiz olarak hizmet verecek olan Turhal Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde uzman psikiyatr tarafından 'Bireysel Danışmanlık, Evlilik ve Aile Danışmanlığı, Çocuk Danışmanlığı, Ergen Danışmanlığı, Yetişkin Danışmanlığı' konularında hizmet verilecek. Yapılan görüşmeler sonrasında psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale gereksinimi olan vatandaşlar ilgili hastanelere yönlendirilecek. Maddi durumu elverişsiz olan vatandaşlara yine belediye tarafından destek sağlanacak.

Psikolojik Danışmanlık Merkezini ziyaret eden Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Pandemi süreciyle karşı karşıya kaldığımız sıkıntılı süreçlerde sizlerin her türlü sağlığı bizim için büyük önem taşımaktadır. İşte böylesi bir dönemden hep beraber geçtiğimiz vatandaşlarımıza destek olmak için, yalnız olmadığınızı hatırlatmak için yeni açmış olduğumuz merkezimizde psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Turhallı vatandaşlarımızın hiç çekinmeden başvurabilecekleri ve tamamen ücretsiz olan hizmetimiz ile vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.