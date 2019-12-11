Belediyenin kasasına yılda 6 milyon lira kazandıracak

Tokat merkeze bağlı Saltuk köyü mevkinde yapılması planlanan rüzgar enerji santral tesisi projesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabul edildi. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, belediye olarak projelendirdikleri tesisin yıllık yaklaşık olarak 7 bin mwh saat enerji üretimi yapacağını kaydetti. Tesisin yapımına harcanacak olan maliyet bedelini 3-3,5 yıl da geri kazanacak olduğunu ifade eden Başkan Bekler, “Belediyemiz tarafından aylık yaklaşık 500 bin TL'nin üzerinde elektrik bedeli ödenmektedir. Tesisimiz faaliyete başladığında bu bedelin tamamına yakını karşılayacak ve belediyemize yıllık yaklaşık 6 milyon TL kazanım sağlayacaktır. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.