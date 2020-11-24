Belgesiz avlanan avcıya ceza

Tokat'ta, belgesi olmadan avlanan 1 kişiye bin 411 lira cezai işlem uygulandı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Çamlıbel devlet avlağı içerisinde bulunan Killik köyü mevkiinde denetim yaptı. Yapılan av koruma ve kontrollerde 16 kişi denetlendi. Uygunsuz av yaptığı tespit edilen 1 kişiye (avcılık belgesi olmadan avlanmak) işlem yapıldı. Belgesiz avlanan şahsa bin 411 lira idari para cezası uygulanırken, şarjörlü av tüfeği muhafaza altına aldı.