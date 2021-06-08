Beş köyün gurup yolu 14 Milyon Liraya maloldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde 14 Milyon TL'ye malolacak 5 köyün grup yolunda alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Niksar ilçesinde Tarihi Talazan köprüsünden başlayıp Buzköy, Direkli, Yeşilköy, Yeşilhisar ve Çimenözü güzergahlarında devam eden yol çalışmalarını inceleyen Niksar Kaymakamı İlhami Doğan; “İlçemize nefes aldırabilecek nitelikte güzel bir dinlenme alanı, yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve yine ağaç tünellerinin yer aldığı, ilçemize hayat sağlayacak bir çalışmayı yürütüyoruz” dedi.

Kaymakam Doğan, 14 Milyon Liralık bir ödenek ile 11 km uzunluğunda 5 köyün grup yolunun yapılmasıyla bölgenin çehresinin değişeceğini belirterek; “Bu yolumuzun geçen sene itibariyle sati kaplama ihalesini yapmıştık ama yoldaki darlık nedeniyle yolun genişletilmesi çalışmalarını niyet ettik bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanlığımızdan bir ödenek talebimiz oldu, sayın bakanımız devreye girdiler, sayın vekillerimiz sağolsunlar bu konuda büyük çaba sarfettiler. Akabinde İl Özel idaremizle beraber çalışmayı yürütmek üzere bir konsorsiyuma varıldı. Şu anda çalışmalarımız alt yapı çalışmaları, su geçişleri, alt dolgu çalışmalarını kendi imkanlarımızla devam ediyor. İnşallah gelecek ödenekle beraber burası yalnızca bir araç yolu olarak düşünmemek lazım, ilçemize nefes aldırabilecek nitelikte güzel bir dinlenme alanı, yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve yine ağaç tünelleri şeklinde orman idaremizle beraber yürüttüğümüz bir proje var. Yani ilçemize hayat sağlayacak bir çalışma amaç ediniyoruz. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Niksar'ı Erbaa ilçesine daha yakınlaştıracak”

Tokat İl genel Meclis Başkanı Erol Duyum ise, yolun yapılması ile birlikte Erbaa ilçesine daha çok yakınlaşılacağını belirterek; “Bizim bakanlıktan İçişleri bakanlığından talep ettiğimiz miktar 14 Milyon TL. şu an bakanlıktan çıktı. Güzel bir yol yapacağımızı düşünüyorum ve önemli bir yol. Burası Niksarlıları Erbaa'ya daha kısa şekilde bağlayacak bir gurup yolu. Epey bir köyümüz var burada. Bu yolun alt yapısını özel idare imkanları, Devlet Su İşleri imkanları, Niksar Belediyemiz ve diğer belde belediyelerimizin ortak bir çalışması ile devam eden bir çalışma bu. İnşallah en kısa zamanda buranın alt yapısını bitirip, parada İçişleri Bakanlığından geldikten sonra yolumuzu tamamlayıp hizmete açacağız” dedi.

Duyum, ayrıca ağır tonajlı araçların geçişine kapalı durumda bulunan Tarihi Talazan köpründe yasağın devam edeceğinin de altını çizerek; “Talazan köprüsü tarihi bir köprü ve ağır tonajlı araçların geçişine kapalı yasak devam edecek. Ama bu tür araçların geçişi içinde bir köprüye ihtiyaç var, eğer ödenek fazla gelirse yeni bir köprü de yapılabilir” şeklinde konuştu.

Kaymakam İlhami Doğan ve beraberindekiler ayrıca yol çalışmalarında bulunan işçiler ile de sohbet ederek birlikte yemek yediler.