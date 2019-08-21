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Bin 500 aday başvurdu 160 kişi seçilecek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna başvuru yapan bin 500 adaydan 160’ı okulda okumaya hak kazanacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna başvuru yapan bin 500 adaydan 160'ı okulda okumaya hak kazanacak.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavı başladı. BESYO Stadyumu ve spor salonunda başlayan sınavda adaylar beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve antrenörlük eğitimi ıı. öğretim programlarında öğrenci olabilmek için ter dökecek. Adaylar, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, atletizm, yüzme, masa tenisi, badminton, halk oyunları ve engelli Öğrenci branşlarında sınava tabi tutulacak. Online olarak bin 500 adayın başvuru yaptığı sınavlar sonrasında toplamda 160 aday Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okumaya hak kazanacak.

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