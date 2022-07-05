Binali Yıldırım biçerdöverle buğday hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Tokat'ın Niksar ilçesinde hasadı devam eden buğday tarlalarına giderek biçerdöverle tarla sürdü.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın eşlik ettiği Yıldırım, Niksar'ın Mahmudiye köyünde tarlada biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Binali Yıldırım, mazotta, tohumda, gübrede ve hayvancılık yemde anlamlı desteklerin geleceğini belirterek, “Niksar Mahmudiye köyü bölgesinde buğday hasadı yapılıyor, Elhamdülillah gayet güzel verim yüksek, dönüm başına 800 kiloya kadar çıkıyor. Dolayısıyla yeni hasat döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri kendi bünyesinde değerlendirecek, bildiğiniz gibi kısa süre önce Sayın Cumhurbaşkanımız buğdayda ve arpada referans fiyatlarını açıkladı. Primleri ile birlikte buğday 7,45, arpa 6,200 olarak belirlendi. Tahıl başta olmak üzere gıda ürünleri çok daha önemli hale geldi. Bu bakımdan da Cumhurbaşkanımız kabinesi t5arımda verimi daha da artırmak mahsulü daha da fazlalaştırmak için bir dizi tedbirler alıyor ve uygulamaya konuyor. Esas itibari ile önümüzdeki sene bunların uygulaması çok daha farklı şekilde göreceğiz. Özellikle mazotta, tohumda, gübrede ve hayvancılık yemde çok daha anlamlı destekler inşallah gerçekleşecek” dedi.

Buğday hasadının ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'a, Kaymakam İlhami Doğan tarafından içi ceviz dolu sandık hediye edildi. Yıldırım Niksar'daki temaslarının ardından ilçeden ayrıldı.