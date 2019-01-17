Binlerce seçmen adreslerini köylerine beldelerine taşıdı

Bu her yıl oluyordu ama bu sene çok ciddi bir boyuta ulaştı” dedi.

Tokat'ta askıya çıkan seçmen listelerindeki sayı ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki seçmen sayısı arasında mahallelerde nüfusun azalması dikkat çekti. Yaklaşan yerel seçimlerde muhtarlık ve belde belediye başkanı seçimleri için adreslerini şehir merkezinden köy ve beldelere taşıyan seçmenlerin şehre gelecek olan ödeneği etkilemesi bekleniyor. Belediye Sosyal Tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehirde ikamet ederken muhtarlık seçimleri için adreslerini köylerine taşıyanlar olmasını üzüntü ile karşıladıklarını söyledi. Başkan Eroğlu, çok fazla sayıda vatandaşın adresini değiştirmiş olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını ifade ederek, “Net bir sayı veremiyoruz ama duyuyoruz, görüyoruz. Yine yetkili ağızlardan dinliyoruz. Ciddi anlamda muhtarlık seçimlerinden kaynaklı muhtar adaylarının köylere nüfus götürdüğünü, yine belli birkaç ilçemizin aynı şekilde nüfus taşıma işine girdiğini maalesef duyuyoruz. Aynı şekilde belde seçimlerinden kaynaklı belli taşımaların olduğunu görüyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle üzüyor. Rakamları tabi ki tam olarak bilemiyoruz ama geçtiğimiz günlerde Esentepe Mahallesi Muhtarı ile yaptığım bir görüşme sırasında mahalledeki seçmen sayısının 11 binden 10 binlere düştüğünü öğrendim ve dehşete kapıldım. Ölüm vardır belki ama 18 yaşını aşan da var. Demek ki ciddi bir taşıma olmuş” dedi.

"Bu hiç ahlaki değil, doğru değil"

Nüfus taşımayı doğru bulmadıklarının altını çizen Başkan Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız da bu konudan bahsetti. Çok ciddi sayıda insanın yer değiştirdiğini söyledi. Bu hiç ahlaki değil, doğru değil. Bu şekilde seçim kazanılmaz. Böyle kazanacaksanız hiç kazanmayın daha iyi. Vatandaş hizmeti burada alıyor, gidiyor parayı başka bir yere bırakıyor. Zira devletin bize verdiği vergilerden gelen bir para var. Bu para da nüfus sayısına göre geliyor. Sen burada yaşıyorsun ama seçim yaklaşınca gidiyorsun başka yere nüfusunu taşıyorsun. Benim paramı da götürüp oraya bırakmış oluyorsun. Bu çok yanlış. Bugün son gün ama YSK inşallah süreyi uzatır da bunu yapan vatandaşları bu yanlıştan dönerler. Ayrıca bu konuda jandarmanın ve emniyetin bazı çalışmaları olduğunu da gördüm. Seçim döneminde ciddi sayıda bir nüfusun götürüldüğünü görüyoruz. Bu her yıl oluyordu ama bu sene çok ciddi bir boyuta ulaştı. Ne yazık ki bu doğru değil. Bunu yapanlara şu anda bin küsur liralık bir ceza var. Tabi bunun tespit edilmesi lazım. Emniyet ve jandarma tespit ettikten sonra gidiyor, bakıyor bu kişi gerçekten burada yaşıyor mu diye. Yaşamıyorsa hem ilgi şahsı yerine getiriyor hem de şahsa cezai işlem uygulanıyor” diye konuştu

Mahalle muhtarları seçmen sayılarının düşmesinden endişeli

600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran, 24 Haziran seçimlerinde göre askıya çıkam seçmen sayında 400 kişinin azaldığını söyledi. Birçok vatandaşın adreslerini ilçe, belde ve köylere taşıdığını ileri süren Duran, “Adres değişikliği için muhtarlardan bir görüş sorulmuyor. Bazı köylerde ikamet edenlerin olduğu evlere 20 kişinin adreslerini gösterebiliyorlar. Adresini taşıyana da, şehre getirene de bir şey yapamıyoruz” dedi.

Kaşıkayaka Mahallesi Muhtarı Emin Aydın ise 10 bine yakın nüfusun olduğu mahallesinde seçimlere kısa bir süre kala bu sayının 600 kişi azaldığını seçmen listelerinden fark ettiklerini söyledi. Yeni bir mahalle olmaları ve taşınanların çok olmasına rağmen mahalle nüfusunun azaldığına dikkat çeken Aydın, “Köylere beldelere mahallemizde kalanlar adreslerini taşıdığını tahmin ediyoruz. Nufüs taşıma belediyemize gelecek ödeneğin azalacağı için çok hoş bir şey değil. Merkez nüfusun artmasını beklerden düşüşe geçmiş durumda” ifadelerini kullandı.