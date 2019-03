“Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi Bosna Hersek'te uygulanacak

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesinin aynı prototiple Bosna Hersek'te uygulanmak üzere incelendiğini ifade ederek, “Bu son derece kıymetli” dedi.

Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salondan “Bir Bilenle Bilge Nesil” buluşması kapsamında liseler arası kompozisyon yarışması ödül töreni düzenlendi. “İlim, İrfan, hikmet yolunda şuurlu gençlik” sloganıyla yola çıkan Genç Memur-Sen'in tüm ülke gençlerine yönelik yürüttüğü, Tokat'ta ise Eğitim-Bir-Sen'in eğitim işbirliği protokolü kapsamında Milli Eğitim Müdürlükleri ve Tokat Belediyesi işbirliğinde “Bir Bilenle Bilge Nesil” buluşması kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışması 252 öğretmenin denetiminde 2 bin 520 öğrencinin katılımı ile yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan ödül töreninde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik ziyafeti verdi. Eğitim-Bir-Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan'ıın açılış konuşması sırasında programa katılan öğrencilere ayağa kalkarak okudukları kitaplarda öğrendikleri Türkiye için dönüm noktası olan tarihler, şehitler, tarihe geçen kahramanlar ile devlet adamlarının isimlerinin yazılı olduğu kağıtları hep birlikte tutarak mesaj verdi.

“Okumak her şeyin başında gelir”

Törende konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Bir Bilenle Bilge Nesil” en güzel projelerden birisi olarak gördüğünü ifade ederek, “Okumak her şeyin başında gelir. Okudukça insan cehaletinin farkına varır. Dinimizin ilk emri okudur. Hz Ali efendimiz bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum cümlesi de önemli bir sözdür. Biz her zaman okumanın yanındayız. İki yıldır kitap fuarı yapıyoruz. 1 milyon kitabı her yıl sizlerle buluşturuyoruz. Yazarları sizlerle buluşturuyoruz. Bu çalışmamızı her yıl devam ettireceğiz” dedi.

Proje, Bosna Hersek'te uygulanacak

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise “Bir Bilenle Bilge Nesil” Ankara'da iki yıl önce bin öğrenci yüz öğretmenle prototip olarak yaptıklarını ifade ederek, “Bu projede okumak, konuşmak ve kaleme kağıda dökmek var. Onun için üç aşamayı içinde bulunduran kıymetli bir proje. Bu proje aynı prototiple Bosna'nın kendi kültürel değerleri ve insanlığın ortak birikimi ile Bosna Hersek'te uygulanmak üzere bugün burada inceleniyor. Bu son derece kıymetli. Tokat olarak sizlerle iftihar ediyorum. Çünkü geçen yıl bin 700'ü aşkın öğrenci ile yapılan bu çalışma bugün 2 bin 500 öğrenci ile Türkiye'de lider olarak Tokat'ta yapılıyor. Bu çok kıymetli” diye konuştu.

“Kitap hayatın ta kendisidir”

Öğrencilere ödüllerini takdim eden Vali Ozan Balcı ise öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Kitap hayatın ta kendisidir. Kitap bilgiye ulaşmanın en güzel yoludur. Kitap okumak nitelikli bilgi edinmek, nitelikli kültüre sahip olmak demektir. Dolayısı ile kitap okumayanların nitelikli bilgi sahibi olmaları nitelikli kültüre sahip olmaları asla beklenemez. Dolayısı ile kitap okuyanlar kısacası tabiri caizse okumayanların canına okur. Dolayısı ile gençler yemek yemek gibi su içmek gibi bir saat kitap okumanız lazım” ifadelerini kullandı.

Programa katılan Tokat Valisi Ozan Balcı başta olmak üzere AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Selvedin Satoroviç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali öğrencilere ödüllerini takdim etti.