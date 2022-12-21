Biranda ortadan kaybolan annesinin kaçırıldığını ileri sürdü

Tokat'ta biranda ortadan kaybolan kadından 5 gündür yapılan arama çalışmalarında bir ize rastlanmadı. Annesinin kaçırılmış olduğunu düşünen Tayfur Gökçe, "Başını alıp gitse cüzdanını alır, ayakkabısını giyer de giderdi" dedi.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64), 17 Aralık 2022 tarihinde öğle saatlerinde kayboldu. Fikri Gökçe, eşini evde ve çevresinde bulamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri ihbar üzerine arama çalışması başlattı. Evin çevresi ve ahırında arama yapıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığından iz takip köpeği Tank ile Samsun İl Jandarma Komutanlığından kadavra köpeği Ark ahırda arama yaptı. Belde yakınlarındaki ormanlık alanlarda ise Kurtlar Taburu ile Almus İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan timler arama çalışmasına katıldı. Yapılan arama çalışmalarında bir ize rastlanmadı. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Annesinin kayıp haberini İzmir'den alarak Tokat'a gelen Tayfun Gökçe, küfürlü mesajlar yazarak ailesini rahatsız eden kişiden şüphelendiklerini söyledi. Gökçe, şahsın annesini evden kapının önüne çıkarttığını, kafasına sopa ile vuran 2 kişinin otomobile bindirdiği şeklinde ifade vermiş olduğunu ifade ederek, “Daha sonra şahıs korkarak böyle bir ifade vermiş olduğunu söylemiş. Neden böyle konuştu bilmiyoruz. Kimseyle bir kavgamız, alacak verecek davamız yok” dedi.

Annesinin kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü

Annesinin evde biranda kaybolmuş olduğunu ileri süren Gökçe, “Babam saat: 10.00 gibi evden çıkmış. Aşağı mahallede çalıştığı yere yemeğe çağırmak için telefonla aramış. Telefona cevap alamayınca eve gidiyor. Ocakta tava yanmış, süt taşmış şekilde buluyor. Sonra çevreyi arıyor bulamıyor. Annemin dışarı çıkarken giydiği kara lastiği kapıda buluyor. Terlikle nereye gidecek diyor. Bulamayınca jandarmaya haber veriyor. Aranmadık yer kalmadı, kaçırıldı diye düşünüyorum. Başını alıp gitse cüzdanını alır, ayakkabısını giyer de gider. Sırtına bir şey giyer. Bu soğukta ne yapıyor anam? Gözümüze uyku girmiyor” diye konuştu.

Annesinin Amasya'da görülüğü iddiası

Gökçe, Amasya'nın Merzifon ilçesinde annesini gördüğünü iddiası ile arayan 1 kişinin olduğunu belirterek, “Şuan ihbar doğrultusunda güvenlik güçleri araştırıyor. Annemin fotoğrafı basında yer aldı, görüp duyanların güvenlik güçlerine haber vermesini bekliyoruz” ifadelerini kulandı.