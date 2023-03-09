Birinci derecede deprem bölgesinde sıvılaşma tehlikesi incelenecek

Birinci derede deprem bölgesinde bulunan Tokat'ın Erbaa ilçesinde sondaj çalışması ile sıvılaşma tehlikesi inceleneceği kaydedildi.

Kuzey Anadolu Fay Hattında bulunan Erbaa'da deprem eylem planı çerçevesinde bilim insanlarından oluşan bir ekiple toplantı yaparak muhtemel depremlere karşı atılacak adımları değerlendirdi. 1939, 1942 ve 1943 depremlerinden etkilenen ve daha önce yeri değiştirilen Erbaa'da belediyenin imara esas alanlarda alacağı önlemler, yeni imar alanları ve muhtemel depremlere karşı atılacak adımlar masaya yatırıldı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün başkanlığında yapılan toplantıda yeni yapılar ve mevcut yapı stokuna yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceklerine dair bilgi alıp fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Karagöl, yol haritasını ortaya koyan çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Müge Akın hocamızın daha önce Erbaa'ya yönelik yaptığı bir çalışma vardı. Bu çalışmaya dair bir sunumu vardı o sunumu dinledik. Erbaa'mızın afet geçmişi ve öngörüleriyle ilgili bilgiler aldık. Bu süreçten sonra Erbaa için nasıl bir yol izleyeceğimize dair fikir alışverişinde bulunduk. Yol haritamızı ortaya koyarken ilk olarak ne yapacağımızı konuştuk. Hali hazırda hocamızın daha önce yapmış olduğu çalışmalar var. Bu çalışmalarla, elimizdeki mevcut verileri karşılaştırma yöntemini uygulayacağız” dedi.

Başkan Karagöl, deprem ve heyelanlara yönelik atılabilecek adımları değerlendirmek üzere sahada incelemeler de yaptıklarını belirterek, “İlçemizde sondaj çalışmaları da dahil olmak üzere sıvılaşma tehlikesinin değerlendirilebileceği çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kıymetli bilim insanlarımızın da katkılarıyla mevcut verileri ve yeni verileri değerlendirerek belediye olarak şehrimizde neler yapılabileceğini ortaya koyup yol haritamızı belirleyeceğiz. Toplantımıza katkı veren bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl başkanlığındaki toplantıya Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Akın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Murat Çavuş ve Dr. Ayhan Başalan ile başkan yardımcıları, birim müdürleri, Erbaa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantılar sonrası ilçede heyelan ve deprem riskinin değerlendirilebilmesi amacıyla incelemelerde bulunuldu.