Biyolojik mücadele ajanları yetiştirilecek

Tokat'ta, yerel biyolojik mücadele ajanlarının üretimi çalışmaları kapsamında faydalı böcek, akar ve mikroorganizmaların kitle üretimi yapılarak üreticilerin hizmetine sunulacak.

Türkiye'de bir ilk olan Tarım Temalı Meslek Lisesi AR-GE merkezinde 'Kompost Üretim ve Biyolojik Ajan Tesisi' projesinin tanıtımı yapılarak taraflar arasında sözleşme imzalandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, kompost üretim tesisinin üniversitenin sıfır atık projesinin bir parçası olacağına dikkat çekerek, "Üniversitemiz dünyadaki çevreci üniversiteler sıralamasında 412. sırada yer alıyor. Bu sıralamada ilk 200'lere inmeyi planlıyoruz. Bunun için sıfır atık projesi, suların tahliye edilmesi ile ilgili bir projemiz var. Ayrıca güneş enerjisi santralimiz bu ay içerisinde ihaleye çıkıyor. Yenilenebilir enerji kapsamında güneş enerjisi santrali ile kendi elektriğimizin yüzde 40'ına yakınını üreteceğiz. Bütün bunlar bize puan getiriyor. Bir bütün olarak düşündüğümüzde hem eğitim öğretim anlamında ciddi işbirliğimiz oluyor hem de üniversitemizin dünyada görünürlüğü artmış oluyor. Dünya üniversitesi olmak için İstanbul'da Ankara'da büyük şehirde olmak şart değil. Mevcut potansiyelimizi dünya standartlarına getirmek istiyoruz" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise öğrencilerin kampüs içerisinde Tarım Lisesinde okuyor olmalarının büyük şans olduğunu, öğrencilerin burada aldıkları nitelikli eğitim ile bir üst öğrenime geçebileceklerini kaydetti.

TOGÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal ise konuşmasında 2 bin metrekarelik bir alanda, yeni teknolojilerle, orta ölçekli bir kompost üretim tesisi kuracaklarını belirterek, “Bu proje ile organik atıkların toplanıp parçalanması ve gerekli işlemlerden geçirilmesi ile kompost gübre üretiminin gerçekleştirerek, elde edilen gübrenin bitkisel üretimde doğal girdi olarak kullanılması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Biyolojik ajan yetiştirilecek

AR-GE merkezlerinde hayata geçirilecek diğer bir projenin ise yerel biyolojik mücadele ajanlarının üretimi ve formülasyon çalışmaları olduğunu belirten Erdal, bu projenin temel amacının Tokat bölgesinde elde edilen bitki sağlığı açısından faydalı biyolojik ajanların kitle üretiminin sağlanması ve uygulamaya aktarılması olduğunu belirtti. Erdal, “Proje kapsamında sera ve arazi koşullarında zararlı ve hastalıkların etkin bir şekilde kontrolünü sağlayan faydalı böcek, akar ve mikroorganizmaların kitle üretimi yapılarak üreticilerin hizmetine sunulacaktır. Elde edilecek ürünlerin hem patenti hem de tescili alınarak ticari üretime ve pazara sunma potansiyeli yüksektir. Aynı zamanda üretilen ürünler kompost projesi ile entegre edilerek güçlendirilmiş kompost üretimi için de kullanılabilecektir” ifadelerini kullandı.