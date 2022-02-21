BM'nin 'ses kirliliği' raporu Tokatlıları şaşırttı

Birleşmiş Milletler (BM) 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den Tokat'ın yer alması vatandaşları şaşırttı.

BM Çevre Programı'nın raporundan metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çekildi. İstatistiklere göre en gürültülü şehir 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka olurken, Türkiye'den listede 82 desibelle Tokat yer aldı. Söz konusu haberin ulusal medyada yer almasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada ölçümün 2009 yılında karayolları için yapılan bir yayına dayandırıldığı ortaya çıktı.

Tokatlılar ‘ses kirliliği' raporuna şaşırdı

BM, tarafından açıklanan ses kirliliği raporunda Tokat'ın adının geçmesine karşı vatandaşlar yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Tokat'ın oldukça sessiz, huzurlu bir kent oluğunu belirten vatandaşlar, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.