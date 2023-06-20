Bohçacı kılığındaki hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı

Tokat'ta bohçacı kılığında hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Almus ilçesine bağlı Gümelönü köyünde geçtiğimiz günlerde Ö.I. isimli şahsın evinden 150 gram altın ve 10 bin Türk Lirası'nın kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Mağdur şahsın ihbarı üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri ve OYİ ekiplerince çalınan altın ve paranın peşine düşüldü. Ekipler tarafından yapılan detaylı çalışma ve incelemeler sonucunda; hırsızlık olayının meydana geldiği köyde ve çevre köylerde 3 kadının bohçacı kılığında yüzleri kapalı bir şekilde dolaştığı, köy giriş ve çıkışlarında gri renkli Ford marka aracı plakasız bir şekilde kullandıkları kamera görüntüleri incelemesi neticesinde tespit edildi. Ekipler tarafından söz konusu araçtan yola çıkılarak araştırma derinleştirildi. Araç plakası ve araç sahibi tespit edilmesinin ardından araç sahibi M.G. isimli kadın ve ailesinin Kırıkkale ilinde ikamet ettikleri tespit edildi. Yapılan incelemede aile fertlerinin hırsızlık ve diğer suçlardan suç kayıtlarının oldukları jandarma ekiplerince tespit edildi.

Şüpheli şahsın Kırıkkale'de ikamet adreslerinde ve araçlarında yapılan arama sonucunda; 7 adet altın yüzük, 2 adet altın kolye, 1 adet altın bilezik, 1 adet cumhuriyet altını, 91 bin 450 Türk Lirası ve 1 adet Kastamonu-Taşköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı V.S. isimli şahsa ait ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucunda evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen M.G., P.B. isimli kadınlar ile E.B. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar ile ilgili olarak adli işlemlere başlatıldı.