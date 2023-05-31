Boru içerisine sıkıştı, itfaiye kurtardı

Tokat'tın Erbaa ilçesinde alüminyum boru içerisine sıkışan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Çakıcı Apartmanı'ndaki bir evin balkonunda, alüminyum borunun içine serçe sıkıştı. Sıkışan serçenin sesini duyan ev sakinleri olayı anlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alüminyum boru içerisine sıkışan serçeyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Sıkışan serçeyi kurtarmak için alüminyum boruyu kesen ekipler, kurtarılan serçeyi doğal ortamına saldı.