Boş arazide ter edilmiş araç alev alev yandı

Tokat'ta boş bir arazide alevlere teslim olan otomobil hurdaya dönerken, polis ekipleri yangının çıkış sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; Çay Mahallesi Şeyh-i Şirvani mezarlığı yakınlarında gece saatlerinde bir otomobilde yangın çıktı. Alev alan Tofaş marka otomobili fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen araçtan geriye ise demir yığını kaldı. Taş ocağı yakınlarında kum alınan boş bir arazide terk edilmiş vaziyette bulunan otomobilde çıkan yangın akıllarda soru işareti bıraktı. Polis ekipleri tamamen yanarak hurdaya dönen aracın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.