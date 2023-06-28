İhlas Haber Ajansı

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Boşluğa sıkışan koyun kurtarıldı

Tokat’ta iki evin arasında bulunan boşluğa sıkışan kurbanlık koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ta iki evin arasında bulunan boşluğa sıkışan kurbanlık koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Erbaa ilçesi Erek Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Çetin'e ait kurbanlık koyun, kesim alanına götürüldüğü sırada kaçtı. Kaçarken iki müstakil evin arasında bulunan boşluğa giren koyun, sahibinin tüm çabalarına rağmen çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan hayvanı boşluktan çıkardı. Koyun daha sonra sahiplerine teslim edildi.

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