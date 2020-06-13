Bu ilçe 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyor

Tokat'ın en büyük ilçelerinden birisi olan Turhal, bisiklet kullanıcı sayısındaki fazlalıkla dikkat çekiyor.

Tokat'ın 80 bin nüfusa sahip Turhal ilçesini Yeşilırmak'ın ikiye böldüğü bölgedeki en düz yerleşim alanlarından birisi. İlçede vatandaşların birçoğu ulaşım aracı olarak bisikleti tercih ediyor. 911 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ilçenin büyük bölümü düz ve geniş bir alana sahip olduğundan bisiklet kullanımı da oldukça yaygın.

45 yıldır ilçedeki ulaşımını bisikletle sağlayan 70 yaşındaki Gazi Yolcu, “Ben 25 yaşında başladım bu bisiklete binmeye. Şimdi 70 yaşımdayım halen devam ediyorum. Ben çok memnunum ve alışmışım. Bundan vazgeçemiyorum. Zaten Turhal'da da çok fazla bisiklet süren var” diye konuştu.

Bisiklette de sosyal mesafe isteniyor

Bisiklet sayısının fazla olması beraberinde ilçede bisiklet kulüplerinin oluşmasını da sağladı. Bu kulüplerden birisine başkanlık yapan Bulut Tokmak, sosyal mesafenin bisiklet kullanıcıları için de uygulanmasını istedi. “Turhal'ımız düzlük bir alandan oluşmakta. Bisiklet kullanımı için gayet elverişli bir alan. Bununla ilgili, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden herkes Turhal'da gayet güzel bir şekilde bisiklet sürüyor. Tek sıkıntımız trafikte insanların biraz daha duyarlı olması. Mesafelerini koruması. Bunu istiyoruz. Aynalarına baksınlar, 1 buçuk metre mesafemizi korusunlar bize yeter. Bisiklette de sosyal mesafeyi istiyoruz. Rahatsız etmesinler” şeklinde konuştu.

Öte yandan ilçede bisiklet kullanımın en yoğun olduğu saatlerin mesai başlangıç ve bitiş saatleri olduğuna dikkat çekildi.