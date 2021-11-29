Bu lisede okuyan öğrenciler asgari ücret kadar kazanıyor

Tokat'ta meslek lisesinin matbaacılık bölümünde okuyan öğrenciler asgari ücret kadar kazanıyor.

Tokat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan yatırımla matbaa atölyesi kuruldu. Dijital matbaa atölyesinde çalışmaya başlayan öğrenciler meslek öğrenirken aile bütçesine de kazanç sağlamaya başladı. Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, matbaa teknolojileri alanında hem teorik hem de uygulamaya dönük eğitimler alan öğrencilerin aile bütçesine katkı sağladığını söyledi. Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in destekleri ile dijital matbaanın kurulduğuna dikkat çeken Müdür Küçükall, “Matbaamız bölgenin en kapsamlı dijital matbaası çok donanımlı ve kapsamlı bir matbaa. Bu sene ilk öğrencilerimizi aldık. Öğrencilerimiz eğitime başladı. İş yaparak, iş başında eğitimlerini alıyorlar ve çok daha kaliteli eleman olarak yetişmiş oluyorlar. Aynı zamanda öğrencilerimiz buradan yaptıkları işlerden bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Döner sermaye üzerinden de ekstra bir gelir elde ediyorlar” dedi.

Asgari ücret kadar kazanıyorlar

Müdürü Küçükali, öğrencilerin asgari ücrete yakın para kazandığını ifade ederek, “Hatta bazen siparişler çok fazla olunca daha da fazla kazanabiliyorlar. Öğrenciler için bulunmaz bir nimet. Hem maddi yönden gelir elde ediyorlar, hem de iş başında eğitim almış oluyorlar. Bugün de matbaacılık alanında mezun olan çocuklarımız iş bulmada da hiçbir yaşamıyor. Bakanlığımızın dijital ortamda göndermiş olduğu soru fasiküllerini yardımcı kaynakları, tamamını matbaamızdan basıp dağıtabiliyoruz. Diğer il müdürlüklerimiz de Amasya Çorum, Sivas il Milli Eğitim Müdürlüklerimiz de yine aynı şekilde baskılarını bize yaptırıyor. Hem milli eğitim kazanıyor, hem vatandaş kazanıyor, hem öğrenciler” diye konuştu.

Öğrencilerde meslek öğrenirken aile bütçesine katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.