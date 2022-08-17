İhlas Haber Ajansı

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Bunaltan sıcaklarda suyun içinde yemek keyfi

Tokat’ta bunaltan sıcaklarda suyun içerisinde kurulan kamelyada yemek yiyenler hem serinliyor hem de doğa manzarasının keyfini çıkartıyor.

Tokat'ta bunaltan sıcaklarda suyun içerisinde kurulan kamelyada yemek yiyenler hem serinliyor hem de doğa manzarasının keyfini çıkartıyor.


Niksar ilçesi Fatlı köyü mevkiinde suyun içinde konulan kamelyalar görenleri şaşırtıyor. Kelkit çayının içinde kamelyalarda oturan vatandaşlar, sıcak havalarda ayaklarını suya sokarak serinliyor. Tarihi Fatlı köprüsüne kurulan salıncakta nehrin ortasında sallanan vatandaşlar ise ayrı bir heyecan yaşıyor. Oldukça sığ olan çayın içinde gezme imkanı bulanlar eğlenceli saatler geçiriyor.


İşletme sahibi Hayati Sevinç ise vatandaşların Kelkit çayından faydalanmaları için sıra dışı bir işletmeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yazın sıcağında ilgi gören tesiste vatandaşların gönülce eğlendiğini belirten Sevinç, hem suyu değerlendirdiklerini hem de vatandaşların doğa ile iç içe olmalarını sağladıklarını kaydetti.

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