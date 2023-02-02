Buzlu yolda kayarak düşen yaşlı adam hastanelik oldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeni ile kayarak düşen yaşlı adam hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre; Başçiftlik ilçesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Hüsamettin Akın (81), yürürken kar yağışı sonucu oluşan buzlanma nedeni ile kayarak düştü. Sağlık ekipleri tarafından yaşlı adam Başçiftlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Kalça kemiğinde kırık tespit edilen şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niksar Devlet Hastanesine gönderildi. Belediye ekipleri buzlanan yollarda çalışma yaptı.