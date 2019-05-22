Çaldığı motoru ırmağa attı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarım yapılan tarladan sulama motoru çalan hırsızın sorgudaki itirafı ile harekete geçen Jandarma ekipleri çalınan motoru Kelkit Çayı'na atılmış halde buldu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa'ya bağlı Kızılçubuk Köyünde ikamet eden bir şahsın tarlasında bulunan su motorunun çalınması olayını aydınlatmak üzere çalışmalarına bir süredir devam ediyordu. Bu çalışmalar kapsamında hırsızlık olayı şüphelisi takibe alındı. Hırsızlık olayının şüpheli tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması ile birlikte şüpheli sorguya alındı. Sorgu beraberinde itiraf da getirdi ve şüpheli yapılan sorgusunda çaldığı su motorunu Kelkit Çayına attığını söyledi. Jandarma tarafından Kelkit Çayından çıkarılan su motorunun gerçek sahibine teslim edildiği öğrenildi.