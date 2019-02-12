Çaldıkları kabloları eritirken yangın çıkarttılar

Tokat'ın Niksar ilçesinde çaldıkları telefon kablolarını üzerlerindeki plastik yalıtkandan ayırmak isteyen hırsızlar yangın çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre; Y.S., H.K. ve A.Ç. adlı şahıslar çaldıkları telefon kablolarını üzerlerindeki plastik yalıtkandan ayırmak için Yolkonak beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda ateşe verdi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Niksar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, üç kişiden ikisini kısa sürede yakaladı. Olayda 140 kilogram, bakır kablo ele geçirilirken, hırsızlık şüphelisi A.Ç.'nin ise aranmasına devam ediliyor. Öte yandan alevlerin ormanlık alana sıçraması sonucu küçük çaplı meydana gelen yangın ise olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.