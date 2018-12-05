Çaldıkları kabloyu yakarken jandarmaya yakalandılar

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Hasanbaba köyü'nde çaldıkları kabloları yakan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Hasanbaba köyünde bulunan bir mermer ocağında 2 kişinin kablo yaktığının bilgisini aldı. Olay yerine ulaşan ekipler, C.T ve H.S isimli şüpheliler 6 bin lira değerindeki 150 kilogram kabloyu yakarken suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinin alınması sonrasında çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.