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Çaldıkları koçlardan birini kesip yediler

Tokat’ta çalınan 12 küçükbaş hayvandan 11’i canlı olarak bulunarak sahibine teslim edildi.

Tokat'ta çalınan 12 küçükbaş hayvandan 11'i canlı olarak bulunarak sahibine teslim edildi. Birinin ise hırsızlar tarafından kesilerek yenildiği tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Turhal ilçesi Yazıtepe köyünde ikamet eden M.A'ya ait ahırdan 12 adet küçükbaş hayvanı çalındı. Olayın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi sonucu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli şahısların takip edilerek yapılan çalışmada 5 adet küçükbaş hayvan ahırda canlı olarak ele geçirilirken, 1 koçun ise şüpheliler tarafından kesilerek yenildiği tespit edildi. Ayrıca şüpheliler tarafından 6 adet küçükbaşı bir şahsa teslim edildiği ancak şahsın korkuya kapılarak hayvanları Dazya köyünde başıboş şekilde araziye bıraktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada hayvanlar canlı olarak ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 1 şahsın yakalanması için ekipler çalışma başlatıldı.

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