Çalınan koyun ve kazlarına kavuştular

Tokat'ta çalınan koyun ve kazlarına kavuşan köylüler sevinç yaşadı.

Edinilen bilgiye göre; Turhal ilçesine bağlı Hamidiye köyünde ikamet eden bir şahsın ahırından iki adet küçükbaş hayvan ile başka bir şahsın kümesinden iki adet kaz çalındı. Hayvan sahiplerinin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Şüphelilerin adresini tespit eden jandarma ekipleri yaptıkları aramada çalınan iki adet küçükbaş hayvan ile iki adet kazı buldu. Ele geçirilen küçükbaş hayvanlar ve kazlar sahiplerine teslim edilirken, Turhal Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak Zile M tipi kapalı cezaevine gönderildi.