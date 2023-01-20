Tokat'ta Cuma namazı öncesinde merkezi vaaz sistemi ile camilerde kar ve yağmur duası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle ülke genelindeki 90 bin camide yağmur duası yapıldı. Tokat'ta ise bin 168 camide vaaz sistemi ile dua edildi. Ali Paşa Caminde İl Vaizi İlhan Çakır, tarafından cami cemaati ayağa davet edildi. Ellerini semaya açan vatandaşlar kar ve yağmur duası etti. Merkezi vaaz sisteminde tüm camilerde dua edildi.