Çamurun kullanımı anlatıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde su projesi kapsamında, 5 Aralık Dünya Toprak gününün kutlanması kapsamında çiftçiler ve köylüler için faydalı çamur kullanımı konusunda eğitim semineri düzenlendi.

Niksar Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Suyun ve toprağın tüm dünya için vazgeçilmez olduğunu hepimiz biliyoruz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamamız lazım, bunun için yapacağımız tüm çalışmalarda bilimle birlikte toprağı ve suyu koruyacak işler yapmalıyız. Doğru tarım yaparak toprağı ve suyu korumalıyız. Niksar Su Temini Sistemi ve Atıksu Toplama Sistemi çalışmalarımız ile ilçemiz kaynaklarını verimli kullanmayı ve çevre dostu bir Niksar hedefliyoruz. Bu hedeflerimizle birlikte ilçemiz tarımını desteklemek adına tarım üreticilerimize; İnşaat çalışmaları devam eden Niksar Atıksu Arıtma Tesisimizin bitimi ve faaliyete geçmesiyle elde edilecek çamur ile tarım topraklarımızı daha da verimli hale getirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde tarım yapan hemşehrilerimize “Faydalı Çamur Kullanımı” konusunda seminer düzenledik. Geleceğin Niksar'ı için çalışıyoruz, inşallah seminerimizin faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Alt yapı kanalizasyon çalışmalarından da bahseden Başkan Özcan; “Bu projenin Niksar için çok önemli olduğunu belirterek; “Niksar'da sadece kanalizasyon değil içme suyumuzda maalesef yeterince iyi değil. Doğal şartlardan dolayı sularımızda ister istemez azalmalar olmakta. Kaynaklarımızı toplayarak kayıp kaçağı engelleyerek içme suyu sorunumuzu da çözeceğiz. Susuz yaşama şansımız yok, o yüzden kaynaklarımızı iyi kullanmalıyız. Bu bakımdan projelerimizi 7 yıl gibi bir zamanda hazırladık. İnşallah yakın zamanda 22 Mayıs 2022 tarihinde kanalizasyon çalışmasının bitmesiyle birlikte 194 km'lik içme suyu şebeke çalışmasını da başlatacağız. Hedefimiz Haziran yada Temmuz gibi içme suyu projesini başlatmak” diye konuştu.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ise, çamurdan atık kullanımının tarıma çok faydalı olduğunu belirterek; “Hava şartları ve topraklarda yanlış sondaj yapılmasından dolayı bölgemizde ve köylerde sular maalesef azalmakta. Mutlaka bir master planı yapılmalı. Toprak tahlil laboratuvarlarını çok iyi kullanmalıyız, günümüzde kim tarıma yatırım yaparsa mutlaka kazanır” dedi.

Çevre Mühendisi Nil Açıkgöz tarafından 5 Aralık dünya toprak gününün önemi hakkında sunum yapıldıktan sonra, Fizik Mühendisi Ahmet Sinan Çebi tarafından yapılan bilgilendirmede, arıtma çamurunun değerlendirilmesi, tarımsal amaçlı kullanılması, çamurun nasıl üretildiği ve nerede nasıl kullanıldığı, kullanırken nelere dikkat edilmesi huşularında genel teknik bilgiler verildi.